جدة - نرمين السيد - وأضاف التحالف الدولى أنه قلص قواته فى العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، مشيرا إلى إلتزامه بدعم القوات العراقية فى التصدى للهجمات الصاروخية ضد البعثات. وأشار إلى أن أغلب الهجمات تستهدف معدات مقدمة للجيش العراقى وليس للتحالف، مؤكدا على أن الهجمات على أرتال التحالف تشكل تهديدا لأمن العراق وحياة المدنيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الدولى : أى طلعة جوية لطائراتنا لا تتم إلا بموافقة حكومة العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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