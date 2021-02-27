إيطاليا تشدد قيود كورونا مع تزايد الإصابات بالفيروس

جدة - نرمين السيد - شددت الحكومة الإيطالية، القيود فى خمس من مناطق البلاد، فى محاولة لتجنب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن حذر العلماء من انتشار متزايد لسلالات جديدة شديدة العدوى.





وأنشأت إيطاليا نظاما مشفرا بالألوان من أربعة مستويات هى الأبيض والأصفر والبرتقالى والأحمر، وهو ما يسمح بوضع التدابير وفقا لأعداد الإصابات مع مراجعة التقييمات أسبوعيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ولأول مرة منذ نهاية يناير، تم تحويل منطقتى بازيليكاتا وموليز إلى المستوى الأحمر الأعلى، وهذا يعنى أنه يجب إغلاق الحانات والمطاعم وتقييد الحركة بشدة وإغلاق جميع المتاجر باستثناء المتاجر الأساسية.

وانتقلت ثلاث مناطق من المستوى الأصفر إلى البرتقالى وهى لومبارديا وبيدمونت، اللتان تتركزان فى المدن الشمالية مثل ميلانو وتورينو على التوالى، ومنطقة مارتشى الساحلية الوسطى.

وفى هذه المناطق، يتم إغلاق المطاعم والحانات، باستثناء الطلبات الخارجية، ولا يسمح للأشخاص بمغادرة مدنهم إلا فى حالات الطوارئ والعمل ولأسباب صحية.

وأصبحت جزيرة سردينيا أول منطقة تدخل المستوى الأبيض الذى يعنى فرض الحد الأدنى من القيود.