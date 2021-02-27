وزير فلسطيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ عقب مخالطته لأحد الأشخاص المصابين.

وقال أبو سيف، في تغريدة على "تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لاحد الأصدقاء المصابين، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة؛ أجريت فحصا اليوم، وتبين إصابتي بفيروس كورونا".

وتابع الوزير الفلسطيني: "السلامة لكل أبناء شعبنا، وحماكم الله".

وشهد الأسبوع الماضي إصابة كل من وزيرة المرأة آمال حمد، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بفيروس كورونا.

في سياق آخر، أعلنت السلطة الفلسطينية سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، بينها تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة ما عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12 يوما.

وشملت قرارات السلطة الفلسطينية منع الحركة منعًا باتًا بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها القدس.