شرطة البحرين تنظم محاضرة حول الوقاية من كورونا

نظمت شعبة شرطة المجتمع بمديرية شرطة العاصمة البحرينية محاضرة توعوية، تحت عنوان "الوقاية من فيروس كورونا"، والتي أقيمت عن طريق تقنية الاتصال المرئي بمشاركة عدد من منتسبي مراكز وشعب المديرية.

وأكد مدير عام مديرية شرطة العاصمة العميد إبراهيم سيف النجران ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي دعمًا للجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الجائحة والحد من انتشارها وذلك من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية سواء أثناء التواجد في أماكن العمل أو أثناء ممارسة الأنشطة اليومية بشكل عام، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في تنفيذ توجيهات رئاسة الأمن العام وذلك بتنظيم الحملات لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن ومخالفة غير الملتزمين بارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة الجميع، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضح مدير عام المديرية أن المديرية ومنذ البدء في تنفيذ القرار قامت برصد 10852 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية، واتخاذ 600 إجراء للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 2568 حملة توعوية.

وقدم الدكتور مجاهد فرح والممرضة سمية البلوشي من إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية المحاضرة التوعوية التي تم التطرق فيها إلى التعريف بالفيروس وطرق انتقاله وسبل الوقاية من الإصابة به، وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل منتسبي المديرية خاصة الفئة التي يتطلب عملها التعامل مع الجمهور أثناء تأدية الواجب.

كما تضمنت المحاضرة شرحًا لأنواع التطعيمات المعتمدة وطريقة عملها ومدى أمانها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم من أجل الحفاظ على سلامة الجميع ومنع انتشار الفيروس.