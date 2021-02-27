رابطة العالم الإسلامي تعلن موقفها من تقرير أمريكا حول مقتل خاشقجي

أصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا ردت خلاله على ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، حول رفض التقرير الأمريكي المتعلق بمقتل خاشقجي.

وشدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها للاستنتاجات التي تضمنها التقرير، مع التأييد التام لبيان وزارة الخارجية الذي أكد على ما سبق أن صدر من الجهات المختصة من المملكة.

وجدد بيان الرابطة التأكيد على ثقة العالم الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، بما في ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة.