إصابة 40 شخصا فى احتجاجات الناصرية .. والكاظمى يأمر بالتحقيق

جدة - نرمين السيد - وأمر رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى اليوم السبت، بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأحداث التى وقعت فى مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاث الماضية.

وأفادت شبكة "سكاى نيوز"، نقلا عن مصادر نيابية فى العراق، بتوقف التظاهرات فى الناصرية، لمدة أسبوع إثر وساطة من شيوخ العشائر وبعد حصول المتظاهرين على ضمانات من الحكومة لتحقيق مطالبهم.

وشهدت الناصرية المسماة بـ "روح تشرين"، أمس الجمعة، صدامات واشتباكات دامية أسفرت عن ثمانية قتلى والعشرات من الجرحى بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتقدم ناظم حميد الوائلى، محافظ ذى قار، أمس الجمعة، باستقالته على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها المحافظة، فيما قام مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، بتكليف القائد العسكرى البارز، عبد الغنى الأسدى محافظا للمحافظة.