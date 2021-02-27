جدة - نرمين السيد - وأمر رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى اليوم السبت، بتشكيل لجنة للتحقيق فى الأحداث التى وقعت فى مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاث الماضية.
وأفادت شبكة "سكاى نيوز"، نقلا عن مصادر نيابية فى العراق، بتوقف التظاهرات فى الناصرية، لمدة أسبوع إثر وساطة من شيوخ العشائر وبعد حصول المتظاهرين على ضمانات من الحكومة لتحقيق مطالبهم.
وشهدت الناصرية المسماة بـ "روح تشرين"، أمس الجمعة، صدامات واشتباكات دامية أسفرت عن ثمانية قتلى والعشرات من الجرحى بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.
وتقدم ناظم حميد الوائلى، محافظ ذى قار، أمس الجمعة، باستقالته على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها المحافظة، فيما قام مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، بتكليف القائد العسكرى البارز، عبد الغنى الأسدى محافظا للمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 40 شخصا فى احتجاجات الناصرية .. والكاظمى يأمر بالتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.