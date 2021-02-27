بايدن يطالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ الاقتصادية

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، الكونجرس إلى سرعة تمرير خطة الإنقاذ الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأمريكي بـ 1.9 تريليون دولار.
وقال بايدن بعد ساعات من تمرير خطة الإنقاذ في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: "لا وقت لدينا لإضاعته. إذا تصرفنا الآن بشكل حاسم وبسرعة، سنتمكن أخيرًا من مسابقة هذا الفيروس. سنتمكن أخيرًا من تحريك اقتصادنا مرة أخرى".
وأضاف: "شعب هذ البلد عانى كثيرًا ولفترة طويلة.. يجب علينا تخفيف تلك المعاناة"، حسبما أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
وأشار بايدن إلى أهمية تمرير حزمة المساعدات الخاصة بكورونا، ودورها الهام الذي ستلعبه في تكثيف جهود التطعيم ضد الفيروس وإعادة فتح المدارس.
وتابع: "نحن على بعد خطوة من مساعدة الملايين من الأمريكيين لإطعام عائلاتهم والحفاظ على السقف الذي يغطيهم. نحن نقترب خطوة من إعادة أبنائنا بأمان إلى المدارس، وإيصال الأموال التي تحتاجها الحكومات المحلية،لمنع عمليات التسريح الجماعي للعمال".
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