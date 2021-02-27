الصحة السعودية تكشف إمكانية اختيار الشخص للقاح كورونا الذي يرغب في الحصول عليه

كشفت وزارة الصحة السعودية مدى إمكانية اختيار الشخص لنوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" الذي يرغب في الحصول عليه، وذلك بعد توفر أكثر من نوع في مراكز اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة إن المواطن أو المقيم المستفيد من تلقي لقاح كورونا، لا يختار نوع التطعيم "فايزر أو أسترازينيكا"، موضحة أن تحديد نوع التطعيم يتم وفقًا لقائمة الأولوية.

وذكر حساب تابع للوزارة على "تويتر" ردا على استفسار أحد المواطنين أنه "لا يتم اختيار اللقاح من قبل الأشخاص، وإنَّما يتم توزيعه بناءً على قائمة الأولوية المصرَّح عنها من وزارة الصحة".

واوضحت أن "كل اللقاحات آمنة وتحمي بإذن الله من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19، وعندما يحين دورك خذ أيا منها".

وكان مواطن سعودي استفسر بسؤال " هل لي الاختيار بين نوعين فايزر وأسترازينيكا؟".

وكشفت الصحة السعودية عن أن لقاح "فايزر- بيونتيك" يعطى على جرعتين بفاصل من 3 إلى 6 أسابيع، بينما يتكون لقاح "استرازينيكا- أكسفورد" من جرعتين بفاصل 8 - 12 أسبوعا.