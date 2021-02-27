شيطنة السياسيين.. إخوان تونس يلوحون بـ الحرب حال فشل دعوات الحوار

لوّح رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم السبت، بأن تونس ستنجر إلى الحرب إذا فشلت دعوات الحوار السياسي في البلاد.

وحذر رئيس حركة النهضة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس - من انقسام مواطني بلاده والانجرار إلى الحرب إذا فشلت دعوات الحوار، داعيا أنصار الحركة إلى "الصبر".

وقال الغنوشي في كلمة له خلال مسيرة نظمها الإخوان في تونس، إن البديل عن الحوار هو الحرب، معتبرا أن البلاد تعيش اليوم حربا كلامية والحروب تاريخيا تنطلق بحروب كلامية وإعلامية وسياسية.

واعتبر الغنوشي أن الحرب لا تنتقل بسيف وقنبلة وأولها كلمة، داعيًا إلى الكف عن شيطنة السياسيين ورجال الأعمال وشيطنة التونسي للتونسي.

وأكد الغنوشي، أن الشعب يريد الحوار والديمقراطية والمحبة بين التونسيين والتعاون ولا يحب الفوضوية والشعبوية، مشددًا على أن تونس واحدة ولا بد من إرجاع الوحدة الوطنية والحوار الوطني والكف عن الإقصاء والاستبعاد والافتراء، وفق تعبيره.

وانتقد الغنوشي حالة القطيعة بينه وبين الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس الوزراء هشام مشيشي، الذين قال إنهما لا يتواصلون مع بعضهم البعض ورؤساء الأحزاب لا يتواصلون مع بعضهم.