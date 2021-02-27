السعودية.. تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض. وأكد التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي الارهابية نحو الرياض، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية. وفي وقت سابق، تمكن التحالف من تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب غربي البلاد. من جانبها دعت الحكومة اليمنية المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب مع تواصل هجمات الحوثيين.

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