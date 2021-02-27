ميليشيا الحوثي تطلق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه السعودية.. والتحالف يتدخل

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة اطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان ويجري متابعه عدد منها. وقال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إنه جرى رصد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، وفقا لصحيفة "سبق" المحلية. وتمكن التحالف، اليوم السبت، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه الرياض. في سياق آخر، دعت الحكومة اليمنية المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب مع تواصل هجمات الحوثيين.

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