تعزيزات عسكرية أردنية على الحدود مع العراق وسوريا

أعلن الجيش الأردني، اليوم السبت، إرسال تعزيزات إلى وحدات حرس الحدود المنتشرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية بمجموعة من القوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي، في إطار الخطة الأمنية التي تنفذها القيادة العامة للمحافظة على أمن واستقرار الحدود الأردنية مع سوريا والعراق لمواجهة عمليات التسلل والتهريب.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، تشمل القوات الخاصة ورد الفعل السريع فرقا مختصة في الواجبات الأمنية المدربة والمؤهلة والمزودة بالأسلحة والأجهزة والمعدات والآليات اللازمة، إضافةً إلى طائرات من سلاح الجو الملكي جاهزة على مدار 24 ساعة لإسناد القوات البرية المنتشرة وتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه لمنع عمليات التسلل والتهريب، لمواجهة التهديدات والتحديات التي تشهدها دول المنطقة والإقليم.

كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، يوسف أحمد الحنيطي، قد وجه قبل يومين بتعزيز وحدات حرس الحدود المنتشرة على طول الحدود الشمالية والشرقية، لتعزيز دورها في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وزيادة قدرتها على حماية حدود الأردن ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

يذكر أن القوات المسلحة الأردنية أحبطت خلال الفترة الماضية العديد من عمليات التسلل والتهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك العامة.