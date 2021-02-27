لحظة اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه السعودية.. شاهد

انتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، يوثق لحظة اعتراض "التحالف العربي" بقيادة السعودية، لصاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة.

وأعلن التحالف، اعتراض وتدمير طائره بدون طيار، مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان، ويجري متابعة عدد منها.

وقال التحالف العربي، إنه جرى رصد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، وفقا لصحيفة "سبق" المحلية.