الثانية في أقل من ساعة.. التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط بالسعودية.

وكان التحالف أعلن قبل قليل، اعتراض وتدمير طائره بدون طيار، مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان، ويجري متابعة عدد منها.

وأوضح التحالف العربي، أنه جرى رصد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.