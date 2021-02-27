بيتكوين وأخواتها.. 90 مليار دولار تتبخر من قيمة العملات الرقمية خلال ساعات

خسرت العملات الرقمية أكثر من 90 مليار دولار خلال الساعات الماضية، وفق ما ذكرت قناة "العربية".

وهوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 6% خاسرة نحو 90.8 مليار دولار، وذلك بعدما نزلت من مستوى 1523.3 مليار دولار في تعاملات أمس الجمعة، إلى نحو 1432.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم السبت.

بالنسبة لعملة "بيتكوين"، فقد ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 4.7% لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 15.94% لتستقر في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 46672 دولارا. وهوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 871.6 مليار دولار.

بالمركز الثاني بقائمة أكبر عملة رقمية حلت عملة "إيثريوم" التي ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 4.4% لكنها سجلت خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 26.5% لتستقر في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 1476 دولار. وهوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 169.3 مليار دولار.

وبينما حلت عملة "كاردانو" بالمركز الثالث، لكنها سجلت قفزة كبيرة خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 39.25% وارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 32.4% لتستقر في تعاملات صباح السبت عند مستوى 1.39 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 43.05 مليار دولار.

وجاءت عملة "بينانس كوين" بالمركز الرابع مع ارتفاعها خلال الساعات الماضية بنسبة 8% مقابل خسائر أسبوعية عنيفة بلغت نسبتها 22.5% ليستقر سعرها في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 228 دولارا. فيما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 35.3 مليار دولار.

وبالمركز الخامس جاءت عملة "تيزر" التي تعد خامس أكبر عملة رقمية، وفيما سجلت خسائر نسبتها 0.5% خلال الساعات الماضية لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 0.06% لتستقر في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 1 دولار واستقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 34.9 مليار دولار.