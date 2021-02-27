فيديو .. لحظة اعتراض صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وكشف التحالف عن رصد "إطلاق عدد من الطائرات دون طيار المفخخة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية"، حسبما أفادت قناة "العربية".
وأشار إلى اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه جازان، فيما تجرى متابعة عدد من المسيّرات المفخخة التى أطلقها الحوثيون.
وفي وقت لاحق، أكد التحالف "اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو خميس مشيط".
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