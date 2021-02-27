فيديو .. احتجاجات فى أيرلندا ضد قيود الإغلاق وصدامات مع الشرطة

جدة - نرمين السيد - وحاول مئات المتظاهرين وسط العاصمة الإيرلندية الوصول إلى شارع سانت ستيفنز جرين، فيما كثفت السلطات من وجود القوات الأمنية فى المدينة.

واستخدم عناصر الأمن الهراوات فى صد المتظاهرين بعد إلقاء شيء يشبه الألعاب النارية المشتعلة على أحد ضباط الشرطة، فيما نقل الضابط إلى المستشفى.

من جهته، أدان نائب رئيس الوزراء الإيرلندى ليو فارادكار أعمال العنف فى العاصمة.

وكتب على "تويتر": "أشعر بالفزع لرؤية هذا فى شوارعنا. لقد أمضى الشعب الإيرلندى العام الماضى فى محاربة كورونا.. لا يوجد عذر للعنف ضد الشرطة أو أى شخص آخر".

وأضاف: "هذا السلوك من قبل عدد قليل من الأنانيين يقوض التضحيات التى قدمها الملايين فى السنوات الأخيرة".