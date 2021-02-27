جانتس : إيران وراء انفجار بسفينة مملوكة لشركة إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، اليوم السبت، إن "تقييمه المبدئى" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذى استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية فى خليج عمان، فجر الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وأجرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، حوارا مع جانتس، أوضح من خلاله أن التقييم المبدئى يسير فى طريقه نحو إيران، باعتبارها المسؤولة عن تفجير السفينة "هيل يسرى"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى رامى أونجر، وتحمل علم باهما.

ونقلت القناة العبرية "كان" عن مسؤولين إسرائيليين، أن تقديرات أجهزة الأمن تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامى إيرانى، وأن هناك بالفعل اقتراحات أو تقديرات تنحو نحو هذا الاتجاه، أى الانتقام لعملية تفجير السفينة.

وكان مالك السفينة الإسرائيلى، رامى أونجر، قد قال إنه "لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة، أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية"، مشيرا إلى أن السفينة كانت فى طريقها من موانئ السعودية إلى سنغافورة وقد تعرضت للانفجار قبالة السواحل العمانية.

وفى وقت سابق أمس الجمعة، قال مركز عمليات التجارة البحرية فى المملكة المتحدة (UKMTO)، إن سفينة تعرضت لانفجار فى خليج عُمان الخميس، مؤكدا أن "التحقيقات جارية والسفينة فى أمان والطاقم بخير".