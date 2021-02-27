إيران.. مقتل شرطي وإصابة آخر على يد مسلح غربي البلاد 

أفاد قناة روسيا اليوم فى خبر لها منذ قليل نقلا عن التلفزيون الرسمي بايران، أن شرطيا قتل وأصيب آخر نتيجة قيام مجهول بإطلاق النار على نقطة تفتيش للشرطة على جسر غوميشان في إيلام غربي البلاد.
وأشار التلفزيون، إلى أن "الحادث أسفر عن مقتل الشرطي محمد مهدي دريكوند، فيما أصيب الملازم الأول روح الله البصرة بجروح نقل على إثرها إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج".
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، في حين لم تتبن أي جهة العملية.
وتقع إيلام على الحدود مع العراق حيث شهدت سابقا هجمات متفرقة ضد قوات الشرطة والحرس الثوري، من قبل جماعات معارضة.
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