أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 280 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم السبت، مقابل 253 في اليوم السابق.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 18916 بعد أن كان 20499 يوم الجمعة.
وسجلت إيطاليا 97507 حالات وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام 2020 في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.
جدير بالذكر أن إيطاليا سجلت 2.91 مليون إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل280 وفاة و18916 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.