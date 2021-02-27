شيف: على بايدن معاقبة ولي العهد السعودي مباشرة

شيف: على بايدن معاقبة ولي العهد السعودي مباشرةصرح رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، اليوم السبت، بأن على الرئيس الأمريكي جو بايدن معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي

وقال شيف في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية تعليقا على تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية: إن "التقرير نفسه جدير بالملاحظة عندما أكد أن ولي العهد السعودي أمر باعتقال، أو قتل صحفي لديه إقامة بالولايات المتحدة، وهذا يدل بشكل أساسي على أن يد الأمير ملطخة بالدماء".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس بايدن يجب أن ينبذ ولي العهد من خلال عدم دعوته إلى الولايات المتحدة، وعدم لقائه، وعدم التحدث إليه".

وردا على سؤال إن كان يشعر بالإحباط من أن إدارة بايدن قد اختارت عدم اتخاذ إجراءات مباشرة ضد بن سلمان نفسه، قال شيف "بالنسبة لي، فإن التضارب على أقل تقدير، هو ملاحقة أولئك الذين اتبعوا الأوامر لقتل شخص ما، دون ملاحقة الشخص الذي أعطى الأوامر، وهناك طرق للقيام بذلك".

وأكد أن "هناك طرقا لملاحقة الأصول التي يستحوذ عليها ولي العهد، التي قد يكون لها دور في هذه العملية".. مشيرا إلى أن ذلك سيكون متسقا مع دعم واشنطن لحقوق الإنسان.

واختتم رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي حديثه قائلا: "من الممكن تحقيق ذلك مع تفادي الانهيار الكامل للعلاقة الثنائية بين البلدين".