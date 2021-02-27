أخبار اليمن : 7 جرحى بقصف المرتزقة أحياء سكنية في صالة تعز

7 جرحى بقصف المرتزقة أحياء سكنية في صالة تعزأصيب 7 مواطنين بينهم امرأة، مساء اليوم إثر قصف مرتزقة العدو السعودي للأحياء السكنية بمديرية صالة في محافظة تعز.

وأوضح مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، أن 3 قذائف هاون أطلقها المرتزقة باتجاه الأحياء السكنية بمناطق القصر والجملة والسلال بجولة القصر في مديرية صالة، أدت إلى إصابة 7 مواطنين بينهم امرأة بجروح متفاوتة أحدهم إصابته خطيرة.

وأكد المصدر أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط شحة في الإمكانيات بسبب استمرار العدوان والحصار .. لافتاً إلى أن قذائف مرتزقة العدوان تسببت أيضاً في تدمير باص ودراجة نارية للمواطنين، وأضرار في منازلهم وممتلكاتهم، وفقاً لوكالة سبأ.

وأدان المصدر الجريمة البشعة التي ارتكبها المرتزقة في حي مكتظ بالسكان، والتي تضاف إلى سلسلة جرائم المرتزقة بحق المدنيين بالمحافظة.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدو السعودي يواصلون استهداف الأحياء السكنية بمحافظة تعز بصورة هستيرية، ما يتسبب في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.