زلزال يهز أكبر مدن ألاسكا

هز زلزال متوسط القوة، كان مركزه على مسافة 14.5 كيلومترا شمال غرب انكوراج، أكبر مدن ألاسكا.

وقال مركز الزلازل بألاسكا إن الهزة الأرضية كانت تابعا لزلزال بقوة 7.1 درجات تسبب في دمار واسع في جميع انحاء انكوراج في نوفمبر 2018. الزلزال الأحدث، الذي بلغت شدته 5.3 درجات، كان مركزه على عمق 42 كيلومترا، ووقع قبل الساعة العاشرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي. ولم ترد تقارير فورية بوقوع أضرار.

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