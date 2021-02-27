جدة - نرمين السيد - أظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة البريطانية، اليوم السبت، تقديم 20 مليونا و450 ألفا و858 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، حتى الآن للمواطنين والمقيمين بالمملكة المتحدة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة البريطانية: قدمنا نحو 20.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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