إصابة نصف نزلاء سجن في بلجيكا بفيروس كورونا 

أصيب نصف نزلاء سجن "نامور" البلجيكي بفيروس كورونا المستجد، ما دفع السلطات إلى عزل السجن عن محيطه الخارجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) يوم السبت.

وذكرت "بيلجا" أن إدارة السجن أشارت إلى أن نتائج اختبار 61 من أصل 132 سجينا جاءت إيجابية.

وأوضحت أن نحو نصف العاملين بالسجن (57 شخصا) أصيبوا أيضا.

ويعني عزل السجن أنه سيتم تعليق جميع الزيارات وإغلاق الفناء.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم إدارة السجن قوله إنه "سيتم تقييم التدابير المتخذة على أساس منتظم، لكن الوضع خطير للغاية"، مضيفا أن أحد السجناء يعالَج في المستشفى.

وخضع السجناء للاختبار بعد اكتشاف حالة إيجابية في وقت سابق من هذا الشهر.