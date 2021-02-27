المكسيك: الولايات المتحدة بحاجة إلى 600 ألف عامل على الأقل من المهاجرين...

قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه سيضغط من أجل توقيع اتفاق للحصول على ضمانات للعمال من المكسيك ودول أمريكا الوسطى عند لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين.
وأضاف لوبيز أوبرادور أن الولايات المتحدة في حاجة إلى ما بين 600 ألف و800 ألف عامل إضافي سنويا.
ومضى الرئيس المكسيكي يقول "من الأفضل أن ندير عملية تدفق المهاجرين ونضعها في إطارها المشروع من أجل توفير ضمانات للعمال حتى لا يخاطرون بأرواحهم ومن أجل حماية حقوقهم الإنسانية".
وصرح لوبيز أوبرادور "من الأفضل أن نتوصل لاتفاق جيد".
ومن المتوقع أن يبحث لوبيز أوبرادور وبايدن في اجتماع افتراضي قضايا الهجرة والانتعاش الاقتصادي من تبعات جائحة كورونا.
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