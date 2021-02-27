هبوط اضطراري لطائرة أردنية في بيروت

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن رحلة تابعة للخطوط الملكية الأردنية المتوجهة من بيروت إلى عمان، هبطت اضطراريا مرة أخرى من حيث أقلعت عقب نحو 20 دقيقة من تحليقها بسبب خلل تقني.

وقالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية السوم إن رحلتها رقم RJ404 اضطرت للهبوط في بيروت بمطار رفيق الحريري الدولي، بعد 20 دقيقة من إقلاعها من المطار نفسه بسبب جرس إنذار في منطقة الشحن، وتبيّن لاحقًا أنه جرس إنذار خاطئ.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن الطائرة ستتابع حلتها الاعتيادية باتجاه عمّان "مطار الملكة علياء الدولي" بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بتفتيش الطائرة من قبل السلطات اللبنانية لضمان سلامة المسافرين.

وأشارت إلى أنه تم إنزال جميع الحقائب والشحنات من منطقة الشحن، وسيتم إرسالها يوم غد الأحد لجميع المسافرين على متن طائرة أخرى.