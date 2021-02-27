نجل مشاري البلام يكشف سبب وفاة والده ويوجه اتهامات للصحة الكويتية.. فيديو

كشف نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام عن سبب وفاة والده، موجها اتهامات بالإهمال للعاملين بوزارة الصحة الكويتية.

وقال صالح البلام، في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام كويتية، إن والده مشاري البلام كان مصابا بفيروس كورونا عند تلقي لقاح كورونا، دون أن يعلم.

وأضاف نجل مشاري البلام أن والده كان لديه احتقان، ولم يشعر بارتفاع في درجة الحرارة، موضحا أنه لم تظهر عليه أعراض ولم يحاول الأطباء إجراء الفحوصات اللازمة له عند تطعيمه باللقاح.

وتابع: "الدكتور اللي بيقول لازم تفحص ولازم حرارة ولازم مادري شنو.. ما طلبت منه هذا الشي.. وثاني شيء انتوا مهملين بهالسالفة".

وتأتي تصريحات نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، بعدما أدى والد البلام بتصريحات مماثلة، قال خلالها إن الفنان صاحب الـ49 عاما حصل على لقاح كورونا وهو مصابا بالفيروس.

وأصيب الفنان الراحل بفيروس كورونا، عقب أيام من نشره فيديو توثيقيا للحظة حصوله على الجرعة الأولى من اللقاح، ليتوفى بعد أيام من دخوله العناية المركزة متأثرا بإصابته.