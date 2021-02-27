لبنان يعلن حصيلة جديدة لإصابات ووفيات كورونا

سجلت السلطات الصحية في لبنان 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 372775 حالة.
وأعلنت الصحة اللبنانية تسجيل 42 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4652 حالة، وفقا لبيانات الوزارة.
في المقابل، بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء من فيروس كورونا في لبنان 288505 حالة.
في سياق آخر، استقبل مطار رفيق الحريري الدولي الدفعة الثالثة من لقاح فايزر، والتي تحتوي على 42000 جرعة لقاح.
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