تونس.. نقابة الصحفيين تدين اعتداء بلطجية النهضة على منتسبيها

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتداء المشاركين في مظاهرة نظمتها حركة النهضة على صحفيين ومصورين أثناء تغطيتهم للمظاهرة اليوم في العاصمة تونس.

واعتبرت النقابة أن صمت قيادات حركة النهضة على هذه الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعي منها لمحاولة تركيع الإعلام من خلال الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي.

وقررت النقابة ملاحقة كل المعتدين على منتسبيها، وعلى رأسهم لجنة التنظيم بحزب حركة النهضة التي مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي، كما كلفت النقابة طاقمها القانوني بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين رغم تواصل حالة الإفلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا الاعتداء على الصحفيين.

ولوّح رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم السبت، بأن تونس ستنجر إلى الحرب إذا فشلت دعوات الحوار السياسي في البلاد.

وحذر رئيس حركة النهضة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس - من انقسام مواطني بلاده والانجرار إلى الحرب إذا فشلت دعوات الحوار، داعيا أنصار الحركة إلى "الصبر".

وقال الغنوشي في كلمة له خلال مسيرة نظمها الإخوان في تونس، إن البديل عن الحوار هو الحرب، معتبرا أن البلاد تعيش اليوم حربا كلامية والحروب تاريخيا تنطلق بحروب كلامية وإعلامية وسياسية.

واعتبر الغنوشي أن الحرب لا تنتقل بسيف وقنبلة وأولها كلمة، داعيًا إلى الكف عن شيطنة السياسيين ورجال الأعمال وشيطنة التونسي للتونسي.

وأكد الغنوشي، أن الشعب يريد الحوار والديمقراطية والمحبة بين التونسيين والتعاون ولا يحب الفوضوية والشعبوية، مشددًا على أن تونس واحدة ولا بد من إرجاع الوحدة الوطنية والحوار الوطني والكف عن الإقصاء والاستبعاد والافتراء، وفق تعبيره.

وانتقد الغنوشي حالة القطيعة بينه وبين الرئيس التونسي، قيس سعيد، ورئيس الوزراء هشام مشيشي، الذين قال إنهما لا يتواصلون مع بعضهم البعض ورؤساء الأحزاب لا يتواصلون مع بعضهم.