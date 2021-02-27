خلال ساعتين.. التحالف يدمر صاروخا باليستيا و5 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون نحو منطقة خميس مشيط السعودية. وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية صد وتدمير كافة محاولات الحوثيين لاستهداف المدنيبن والأعيان المدنية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس". وتمكن التحالف العربي خلال أقل من ساعتين من تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية. كما أعلن التحالف في وقت سابق اعتراض وتدمير هجوم عبر الصواريخ الباليستية شنته ميليشيات الحوثي على العاصمة الرياض. وسبق أن رصد التحالف لاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة. وشدد التحالف العربي على أن ميليشيا الحوثي حاولت من خلال الهجوم الباليستي والمسيّرات المفخخة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

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