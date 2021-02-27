أعلن التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية. وكان التحالف أعلن قبل قليل اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه مدينتي جازان وخميس مشيط جنوب غربي السعودية. وأكد التحالف أن احترافية قوات الدفاع الجوي للمملكة دمرت تهديدات الطائرات المسيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثالثة.. اعتراض طائرة مسيرة حوثية استهدفت المنطقة الجنوبية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.