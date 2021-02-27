البحرين تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض ومسيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت خارجية البحرين في بيان لها تضامن المملكة مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت الوزارة بكفاءة ويقظة واحترافية قوات دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والمسيرات المفخخة، مؤكدة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقها الحوثيون نحو منطقة خميس مشيط السعودية.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية صد وتدمير كافة محاولات الحوثيين لاستهداف المدنيبن والأعيان المدنية في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس".

وتمكن التحالف العربي خلال أقل من ساعتين من تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية.

كما أعلن التحالف في وقت سابق اعتراض وتدمير هجوم عبر الصواريخ الباليستية شنته ميليشيات الحوثي على العاصمة الرياض.

وسبق أن رصد التحالف عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة.

وشدد التحالف العربي على أن ميليشيا الحوثي حاولت من خلال الهجوم الباليستي والمسيّرات المفخخة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.