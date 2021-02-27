بيان عاجل من الكويت بشأن هجمات الحوثيين على السعودية

أدانت وزارة الخارجية الكويتية محاولة استهداف الحوثيين للمدنيين في العاصمة السعودية، الرياض وباقي المدن بالمملكة، وذلك عقب سلسلة هجمات لميليشيا الحوثي على مناطق مختلفة بالمملكة.

وأعربت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمهم الإرهابية، من خلال استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض وباقي مدن المملكة، عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.

وذكرت الخارجية الكويتية أن إصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير الذي تقوم به هذه الميليشيات للإضرار بأمن المملكة العربية السعودية، وتقويض استقرار المنطقة، وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني.

وأكدت الوزارة على وقوف دولة الكويت إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مناطق مختلفة على المملكة.

وقبلها، تمكن التحالف بقيادة السعودية من اعتراض وتدمير هجوم باليستي شنته ميليشيات الحوثي على العاصمة الرياض.