4 قتلى و18 جريحا بحريق في مخيم الهول للاجئين شمالي سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع حريق ضخم في مخيم الهول للاجئين بمحافظة الحسكة شمال سوريا.
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين بحروق متفاوتة نتيجة اندلاع حريق في عدد من خيم القاطنين في مخيم الهول للاجئين.
وأشارت الوكالة إلى أن المخيم الذي اندلع عليه فيه الحريق بريف الحسكة، تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية.
في المقابل، أشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة 35 شخصًا بحروق، وجرى نقلهم إلى مستشفيات الحسكة لتلقي العلاج.
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