التحالف: تدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة رابعة اطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط السعودية. جاء ذلك بعدما دمر التحالف ثالث طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية. ودمر التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية منذ قليل، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط. وقبلها، أعلن التحالف عتراض وتدمير طائره بدون طيار، مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان. وكان التحالف العربي أعلن رصد إطلاق عدة طائرات مسيرة مفخخة من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة. وشدد التحالف العربي على أن ميليشيا الحوثي حاولت من خلال الهجوم الباليستي والمسيّرات المفخخة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

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