الدفاع الأرمينية تطالب بعدم إقحام الجيش فى الأزمة السياسية

"القوات المسلحة تؤدى بمسؤولية وبشكل كامل مهمتها المتمثلة فى حفظ أمن البلاد على الرغم من التطورات السياسية"، مطالبة بـ "عدم إصدار بيانات نيابة عن القوات المسلحة، والحد من إقحام الجيش فى العمليات السياسية"، منتقدة ما وصفته بوضع المصالح السياسية فوق أمن البلاد.
وكانت الرئاسة الأرمينية، قالت إن الرئيس أرمين سركسيان رفض المصادقة على قرار رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، والذى اتهمه رئيس الوزراء بتدبير محاولة انقلاب.
وجاء فى بيان مكتب الرئاسة اليوم السبت إنه: "فى 25 فبراير، تم تقديم اقتراح إلى رئيس الجمهورية بإقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا العقيد أونيك جاسباريان بموجب مشروع مرسوم".
وأضاف البيان "أعاد رئيس الجمهورية، فى إطار صلاحياته الدستورية، مشروع المرسوم مع الاعتراضات".
وكان المكتب الرئاسى الأرمينى، أعلن يوم أمس الجمعة، أن الرئيس أرمين سركيسيان، بحث الوضع السياسى الداخلى فى البلاد مع ممثلى الكتل البرلمانية.
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