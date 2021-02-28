مقتل شرطى وإصابة آخر على يد مسلح غرب إيران

جدة - نرمين السيد - وأشار التلفزيون الإيرانى، إلى أن "الحادث أسفر عن مقتل الشرطى محمد مهدى دريكوند، فيما أصيب الملازم الأول روح الله البصرة بجروح نقل على إثرها إلى المراكز الطبية لتلقى العلاج".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، فى حين لم تتبن أى جهة العملية.

وتقع إيلام على الحدود مع العراق حيث شهدت سابقا هجمات متفرقة ضد قوات الشرطة والحرس الثورى، من قبل جماعات معارضة.