هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة، إلى أن "الهزة وقعت مساء اليوم السبت، وكان مركزها يقع على عمق أكثر من 42 كيلومترا تحت سطح الأرض".
ولم يتم الإبلاغ عن معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار، وكذلك خطر حدوث موجة "تسونامى".
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