التحالف: السعودية أول دولة تعترض هذا العدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي هجوم مليشيات الحوثي على السعودية مرتبط بإملاءات جنرالات إيرانيين.
وأضاف المالكي في تصريحات لفضائية "العربية" أن التحالف لديه القدرات للتعامل مع التهديدات التي تستهدف المدنيين، موضحا أن جنرالات إيران يتحكمون بالميليشيات في صنعاء المحتلة.
وأكد أن التحالف العربي لديه الكفاءة لرصد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة عند إطلاقها.
وتابع المالكي خلال تصريحاته "نكرر مجددا أن المدنيين "خط أحمر" في حال تعرضهم لأي أذى".
وأشار إلى أن دفاعات التحالف اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا، موضحا أنه "لا يوجد أي دولة اعترضت هذا العدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة عدا السعودية".
وشدد المالكي على أن الحرس الثوري الإيراني يحاول ربط الملف اليمني بالمتغيرات الدولية الحالية.
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