دولة جديدة تقرر بناء سياج حدودي على غرار جدار ترامب مع المكسيك

أعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر أن بلاده ستبدأ في بناء سياج على طول حدودها مع دولة هايتي في وقت لاحق من العام الجاري للحد من الهجرة الشرعية والتجارة غير المصرح بها، على غرار جدار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع المكسيك.
وبحسب "رويترز"، قال أبينادر في عرض تقديمي أمام الكونجرس: "في غضون عامين، نريد وضع حد للمشاكل الخطيرة للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وحركة السيارات المسروقة".
وأضاف أبينادر أن بناء السياج الحدودي، الذي لم يتم الكشف عن تكلفته، سيبدأ في النصف الثاني من عام 2021.
وسيشمل الحاجز سياجًا مزدوجًا في الأقسام "الأكثر صراعًا"، إلى جانب أجهزة استشعار الحركة وكاميرات التعرف على الوجه وأنظمة الأشعة تحت الحمراء، حسبما أضاف، متحدثًا في الذكرى 177 لاستقلال البلاد عن هايتي.
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