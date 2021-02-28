"التعاون الإسلامي" تندد بالهجوم الباليستي الحوثي على الرياض

نددت منظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجوم الباليستي من ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا قبل الوصول إلى أهدافها.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان، بالقدرات العالية لقوات التحالف لصد الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بشكل متعمد وممنهج.

وأكد العثيمين أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وفي وقت سابقن أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه مدينة الرياض ومسيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان ومدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت الخارجية تضامن مملكة البحرين مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت الوزارة بكفاءة ويقظة واحترافية قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والمسيرات المفخخة، مؤكدة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة العربية السعودية.