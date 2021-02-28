نقابة الصحفيين فى تونس تدين عنف النهضة فى مسيرة لها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قالت نقابة الصحفيين التونسية، إن صمت قيادات حركة النهضة على هذه الاعتداءات هو موافقة ضمنية وسعيا منها لمحاولة تركيع الإعلام من خلال الترهيب والعنف.

ويأتى ذلك على خلفية تظاهرات نظمتها حركة النهضة، وسط العاصمة التونسية، فى وقت سابق اليوم السبت، وصفها اتحاد الشغل التونسى بأنها استعراض للقوة.

وعلى الجانب الآخر، توافدت مزيد من المسيرات إلى وسط العاصمة التونسية، رفضا لحركة النهضة الإخوانية، التى يتزعمها راشد الغنوشى.

وأغلقت الداخلية التونسية منافذ العاصمة تحسبا لأى تهديدات إرهابية، أو أعمال عنف.