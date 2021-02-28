أمريكا تجيز استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وصوت مستشارو اللقاحات فى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى وقت سابق، على التوصية بمنح تصريح استخدام طارئ لهذا اللقاح. وأصبح لقاح "جونسون أند جونسون" هو الثالث المصرح باستخدامه فى الولايات المتحدة. وسيكون أول لقاح يتم الحصول عليه من جرعة واحدة، ويمكن تخزينه فى ثلاجات عادية، مما يسهل توزيعه مقارنة بلقاحى "Pfizer - BioNTech" و"Moderna" اللذين يعتبران أكثر حساسية ويتطلب كلاهما جرعتين، ولديه ميزة أخرى فى المجال اللوجيستي، حيث يمكن تخزينه فى درجات حرارة البراد، ما يسهل بشكل كبير توزيعه.

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