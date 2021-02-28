تابع لزلزال مدمر في 2018.. هزة أرضية تضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات ريختر، اليوم، جنوب وسط ولاية ألاسكا الأمريكية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الزلزال وقع على عمق حوالي 26 ميلًا، وفقا لمركز الزلازل في ألاسكا، وشعرت المنطقة بالاهتزاز على نطاق واسع.
وقال مركز الزلازل في ألاسكا إن هذا الزلزال تابع للزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درحة، والذي وقع في 30 نوفمبر 2018، وتسبب في أضرار في جميع أنحاء أنكوريج ومنطقة ماتانوسكا سوسيتنا.
ووفقا لمركز التحذير الوطني، لم يكن من المتوقع حدوث تسونامي، وقالت وزارة النقل والمرافق العامة في ألاسكا على تويتر إن الوكالة لم يكن لديها أي تقارير عن حدوث أضرار في ذلك الوقت، ولكنها ستجري عمليات تفتيش لهياكل الجسر الواقع داخل منطقة الزالزال.
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