نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالرقم المدني في الكويت 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالرقم المدني في الكويت 2021، حيت توجد في دولة الكويت العديد من الخدمات الإلكترونية التى تقدم من قبل الحكومة لصالح المواطنين الكويتيين والمقيمين داخل الدولة، وهذا علي سبيل توفير الوقت والجهد للمواطنين وتسهيلا لتقديم الخدمات المختلفة، ومن أهم هذه الخدمات هي خدمة تجديد البطاقة المدنية للوافدين بشكل إلكتروني، فأهم الأوراق الأوراق التي يجب أن تكون مع المواطن دائما هي البطاقة المدنية، حيث تعتبر هي المصدر الرئيسي للتأكد من هويته، كما تعتبر أهم الأوراق التي يحتاج إليها في التعاملات الحكومية، وإنجاز جميع المصالح المختلفة، لذا سنقوم اليوم بشرح طريقة تجديدها وبشكل إلكتروني بالخطوات.

تجديد البطاقة المدنية للوافدين بالرقم المدني في الكويت 2021 أهم الخطوات المطلوبة

تعتبر البطاقة المدنية من أهم الأوراق التي يحتاج إليها المواطن سواء كان وافد او لا، فمن خلالها يتم التأكد من هوية الشخص، كما تحتوي على البيانات الشخصية للفرد، لذا فطرق تجديدها أمر هام للجميع، لذا فتقوم الهيئة العامة للمعلومات في الكويت بتسهيل خدمة التجديد للوافدين حتى لا يتعرض الوافد للعديد من المشاكل نتيجة لإنتهاء البطاقة، وللقيام بالتجديد هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التى يجب القيام بها كالتالي:

اولا يجب أن يقوم الشخص الذي يريد التجديد بنفسه بالذهاب إلى مبني الهيئة العامة للمعلومات المدنية الرئيسي.

ثم الذهاب إلى المبني الخاص بالمراجعين ومنها إلى صالة الاستلام

ويجب أن يتم إحضار البطاقة القديمة وأيضا جميع الأوراق المطلوبة للتجديد.

ثم عليك القيام بالخطوات والإجراءات المطلوبة حتي يتم استخراج البطاقة، وتعرف أيضا على الإمارات تفتح باب التجنيس وأهم الشروط للحصول على الجنسية الإماراتية

خطوات وطريقة التجديد للبطاقة من قبل الوافدين عن طريق الهاتف بمدينة الكويت 2021

تقدم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت فرصة التجديد عن طريق الهاتف لتوفير الوقت والجهد للمواطنين وتخفيف الإزدحام، حتي تجنب التعرض للعدوى.

فيتمكن المواطن من الاتصال على رقم 889988 ثم يقوم بإتباع الخطوات المطلوبة.

وبعدها عليه اختيار الرقم 1 إذا كان يريد اللغة العربية والرقم 2 للغة الإنجليزية.

ثم عليك إدخال رقمك المدني.

ثم الانتظار حتى يتم مراجعة طلبك والرد عليه.

ثالثا طريقة تجديد البطاقة عن طريق الأون لاين بالخطوات داخل مدينة الكويت 2021

أولا يجب الدخول على الموقع الرسمي للهيئة العامة للمعلومات المدنية

ثم قم بإدخال الرقم المدني الخاص بك.

وبعدها عليك إتباع الخطوات المطلوبة.

ثم يجب عليك الذهاب لدفع الرسوم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

سوف نقوم بعرض جميع الرسوم المطلوبة حتي تتم عملية التجديد داخل مدينة الكويت 2021

رسوم 2 دينار كويتي حتى يتم تحصيل البطاقة البلاستيكية للخدم.

رسوم 5 دينار كويتي لتحصيل البطاقة الذكية.

ورسوم متغيرة.