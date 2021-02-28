نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تم اعتماد علم الكويت الحالي أسود وأبيض وأحمر وأخضر.. اعرف شعار دولة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تم اعتماد علم الكويت الحالي سؤال يجب كافة المواطنين في دولة الكويت والمقيمين معرفته لأن علم الكويت بألوانه أسود وأبيض وأحمر وأخضر يدل على تاريخها حيث مر علم الكويت بعدة مراحل إلى أن تم الاستقرار على علم الكويت الحالي منذ الاستقلال قديمًا بعد المعاناة التى شهدتها البلد إلى أن تحقق استقلالها في 1961 لتكون صور علم الكويت الحالي بألوان تعبر عما مرت به البلاد ويفتخر به كافة أبناء دولة الكويت ويتداولون تاريخه بين الأجيال في يوم عيد الاستقلال في الكويت كل عام، كما أن شعار دولة الكويت له دلالة كبيرة أيضًا فهو يرمز إلى التقاليد البحرية الكويتية.

متى تم اعتماد علم الكويت الحالي

قررت دولة الكويت اعتماد علم الكويت الحالي في 24 نوفمبر 1961م، وهو عام استقلال الكويت من الاستعمار البريطاني، فقديمًا كان العلم باللون الأحمر ومكتوب عليه اسم الدولة باللون الأبيض، وبعدها تم تحديث عليه في 22 يناير 1956 وإضافة شعار الشهداء وسلالة الصباح رسميا، وفي يونيو 1961 حصلت الكويت على استقلالها ورفع علم الكويت الحالي ولايزال مستخدم حتى اليوم.

ألوان علم الكويت

ترمز ألوان علم الكويت إلى قصيدة دونها صف الدين العالي في القرن 13 تشير إلى الحقول الخضراء للعرب والدم الأحمر على سيوفهم، والمعارك السوداء التى يواجهونها، فيقول الشاعر

إنّا لَقَوْمٌ أبَتْ أخلاقُنا شَرفًا أن نَبتَدي بالأذى من ليسَ يؤذينا بِيضٌ صَنائِعُنا سودٌ وقائِعُنا خِضرٌ مَرابعُنا حُمرٌ مَواضِينا

صور علم الكويت png

صور علم الكويت يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء دولة الكويت باستمرار للفخر ببلادهم والاعتزاز لوطنهم وما حققه من استقلال مشهود على الاستعمار البريطاني منذ سنوات، ولعل أفضل صور علم الكويت بجودة عالية التالي:

شعار دولة الكويت

كان يتكون شعار دولة الكويت من خوذة وعليها صقر وعلمان متقطاعان حتى منتصف 1963، وبعد ذلك قرر مجلس الوزراء تغيير شعار علم الكويت الجديد ليكون عبارة عن صقر وعليه أجنحة منتشرة بمنتصفها مركب شراعي يبحر على الأمواج الزرقاء والبيضاء ليدل على التقاليد البحرية الكويتية.