نموذج اصدار إقامة وطريقة تعبئة النموذج pdf أو word من المديرية العامة للجوازات

نموذج اصدار إقامة وطريقة تعبئة النموذج من أهم الخدمات العامة في السعودية، وأتاحته المديرية العامة للجوازات ليكون على مرئ ومسمع من قبل الجميع، فيوم تلو الآخر يرغب العديد معروفة طريقة تعبئة نموذج اصدار اقامة بالإضافة إلى الاستعلام عن إجراءات اصدار اقامة في السعودية ويمكن مطالعة نموذج اصدار اقامة وطريقة تعبئة النموذج pdf أو word حسب الاستخدام الأنسب في مكاتب الجوازات.

نموذج اصدار إقامة وطريقة تعبئة النموذج

وفرت المديرية العامة للجوازات نموذج اصدار اقامة وطريقة تعبئة النموذج ضمن خدماتها لدعم جميع المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية من أجل إصدار الإقامة في السعودية لكافة الوافدين على أن يتم تقديمها لمختلف مكاتب الجوازات في السعودية المنتشرة في مختلف المدن بما يضمن تصريح الإقامة، ويشمل نموذج اصدار اقامة word أو إصدار إقامة pdf حسب رغبة المتقدم.

طريقة تعبئة نموذج اصدار اقامة

وفرت المديرية العامة للجوازات في السعودية نموج اصدار اقامة لجميع الوافدين، على يكون تعبئة النموذج تشمل التالي:

حمل نموذج إستمارة طلب

ملء البيانات المطلوبة في الملف

إرفاق صورة المرافقين وصورة صاحب الإقامة.

حدد استمارة الطلب عن طريق وضع علامة “صح” على الاستمارة المطلوب إصدارها وهي:

تأشيرة سفر.

إصدار رخصة إقامة.

قيمة الخدمة

إضافة التابع.

إضافة رقم رخصة الإقامة.

إضافة رقم دخول الحدود.

ملء كافة البيانات المطلوبة في الملف.

إتمام عملية التحويل من قبل الهيئة المختصة. ملء استمارة نموذج الإقامة بدقة. الختم الخاص بالمنشأة الملتحق بها الوافد. إضافة صورة ترخيص الاستثمار “سارية”. صورة السجل التجاري “سارية”. إذا لم يتم عمل سجل تجاري.. التعهد باستخراج السجل خلال شهر. وضع صورة من جواز السفر. إضافة صورة من تأشيرة الدخول إلى المملكة. وضع تقرير طبي من المستشفيات الحكومية المعتمدة. إضافة كارت عمل في حالة الأشخاص الغير مستثمرين. دفع جميع رسوم الإقامة بشكل آلي. وضع وثيقة التأمين الطبي.

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