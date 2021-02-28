سعر ومواصفات جوال Samsung a52 الجديد في مصر والسعودية

سعر ومواصفات جوال Samsung a52 , شركة سامسونج أحد الشركات الرائدة للهواتف الذكية، والتي ينتظر الكثير من المستخدمين الإصدارات الحديثة منها، لأنها تتفنن في جذب أكبر عدد من العملاء بإضافة بعض المزايا والمواصفات الحديثة، ولقد تم الإعلان عن إطلاق هاتف جديد من شركة سامسونج يحمل اسم Samsung a52، والذي حاز على اهتمام الجميع، من وقت الإعلان عنه في شهر مارس.

سعر ومواصفات جوال Samsung a52

ونحن اليوم سنسرد لكم كل التفاصيل الخاصة بالهاتف من مواصفات وسعره في الأسواق، حتى تستطيعوا اتخاذ قرار الشراء:-

اسم الهاتف: Samsung Galaxy A52

رقم موديل الهاتف: SM-A525F، SM-A525F / DS.

أبعاد الهاتف: 159.9 × 75.1 × 8.4 ملم (6.30 × 2.96 × 0.33بوصة).

وزن الهاتف: 187 جرام.

الألوان المتوفرة: الأسود، الأبيض، اللافندر، الأزرق.

الهيكل المصنوع منه الهاتف: الواجهة الخارجية زجاجة غوريلا 3، الظهر والإطار مصنوع من البلاستيك.

نوع الشاشة: Super AMOLED (16 مليون لون).

حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل، (405 بكسل لكل بوصة).

طبقة الحماية (زجاج الغوريلا 3).

نسبة الشاشة للجسم 84.9 ٪.

معدل التحديث للشاشة 90 هرتز.

المعالج ثماني النواة (2 × 2.3 جيجاهرتز Kryo 465 ذهبي و6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 465 فضي).

معالج الرسوم: Adreno 618.

ذاكرة التخزين من 128 وحتى 256 جيجا بايت.

سعة البطارية 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة.

الهاتف يدعم الشحن السريع 25 واط.

منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مع مكبر الصوت.

أجهزة الاستشعار بالهاتف: بصمات الأصابع أسفل الشاشة، استشعار بصري.

شريحتين اتصال Nano Sim الجيل الثاني، الثالث، الرابع، الخامس.

اصدار البلوتوث 5.0 مع دعمه لخاصية الـ A2DP LE، aptX HD

نظام التشغيل في جوال سامسونج a52 هو Android 11 مع واجهة الـ One UI 3.0 ويدعم خدمات جوجل بلاي.

مواصفات Samsung a52

الكاميرا الخلفية الأولى الأساسية : 64 ميجا بكسل (عريضة) فتحة عدسة f/2.0، مع فلاش LED، بانوراما HDR.

: 64 ميجا بكسل (عريضة) فتحة عدسة f/2.0، مع فلاش LED، بانوراما HDR. الكاميرا الخلفية الثانية: 8 ميجا بكسل (عريضة جدًا): فتحة عدسة f/2.2

8 ميجا بكسل (عريضة جدًا): فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الخلفية الثالثة: 5 ميجا بكسل (ماكرو) فتحة عدسة f/2.4

5 ميجا بكسل (ماكرو) فتحة عدسة f/2.4 الكاميرات الخلفية الرابعة : 2 ميجا بكسل (عمق) فتحة عدسة f/2.2

: 2 ميجا بكسل (عمق) فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الخلفية بدقة 32 ميجا بكسل (عريضة) فتحة عدسة f/2.2 بدقة HDR.

تصوير الفيديو في الكاميرا الخلفية: [email protected], [email protected]/120fps; gyro-EIS.

تصوير الفيديو في الكاميرا الأمامية: [email protected], [email protected]

السعر في المملكة العربية السعودية 1590 ريال سعودي.

السعر في مصر 6620 جنيه مصري.

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مواصفات كاميرات Samsung a52 (4 كاميرا خلفية)سعر Samsung Galaxy A52 في مصر والسعودية