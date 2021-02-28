رابط وظائف الحرس الوطني 1442 وموعد التقديم والشروط المطلوبة للقبول

رابط وظائف الحرس الوطني 1442 نقدمه من موقعنا ثقفني، حيث يشغل بال العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الحصول على رابط تقديم الحرس الوطني 1442 الرسمي، حيث أعلنت وزارة الحرس عن توافر عدد من الوظائف لكلا الجنسين، ويهتم المواطنين بها لأنها تمنحهم بعض المزايا من أهمها الرواتب القيمة، ولذلك يتمنى الكثيرون الالتحاق بها، وتم الإعلان عن مجموعة متنوعة من الوظائف مثل المهندسين المدنيين وفنيين وشرفين، وغيرها من الوظائف الأخرى التي تطلبها الوزارة، ولكنها وضعت مجموعة من الشروط يجب أن يقوم المتقدمين بالاطلاع عليها أولاً قبل الدخول على رابط الحرس الوطني القبول والتسجيل 1442 للتقديم.

رابط وظائف الحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني منذ أيام عن توافر عدد من الوظائف للرجال داخل المملكة العربية السعودية، وقامت بالإعلان عن موعد التقديم أيضاً، على أن يبدأ تسجيل وظائف وزارة الحرس الوطني من يوم الأحد الموافق بالتاريخ الهجري 16 رجب لعام 1442، وبالتاريخ الميلادي 28 فبراير 2021، وتستمر مدة التقديم مفتوحة حتى يوم الخميس الموافق 20 رجب 1442، و4 مارس 2021، والجدير بالذكر أن التسجيل يتم من الساعة صباحاً، وينتهي في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، من خلال رابط تقديم الحرس الوطني الرسمي.

شروط القبول في تقديم وظائف الحرس الوطني السعودي 1442

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين على وظائف الحرس الوطني، وأهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصل سعودي.

ألا يكون عمره أقل من 18 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة.

أن يتسم الشخص بحسن السلوك وألا يكون لديه أي قضايا جنائية أو مخلة بالشرف.

يجب أن ينجح في المقابلة الشخصية.

يشترط أن يكون المتقدم على الوظيفة لائق صحياً وبدنياً ولا يعاني من أي مرض مزمن.

النجاح في الكشف الطبي.

يجب أن يكون يتمتع بمظهر جيد.

يجب أن يكون لديه خبرة في المجال المتقدم عليه.

يشترط ألا يكون تم إحالته للمعاش من أي مؤسسة حكومية.

إذا كان المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يشترط أن يكون مسجل في برنامج ساعد للباحثين عن العمل.

في حالة تسجيل أكثر من وظيفة عند التقدم على العمل يتم استبعاد المتقدم، ولذلك يجب عليه اختيار وظيفة واحدة فقط، وبذللك قدمنا لكم رابط وظائف الحرس الوطني 1442 الرسمي.